Juventus, Sarri su Pjanic: "E' a disposizione, decideremo domani"

Maurizio Sarri parla alla vigilia di Atletico Madrid-Juventus: "Vogliamo vincere, ma senza fobie. Conte? Gli hanno riferito cose sbagliate".

La , reduce dal deludente pareggio di Firenze, prepara il debutto in dove domani sera i bianconeri affronteranno l' al 'Wanda Metropolitano' in un complicato primo turno.

Ai microfoni di 'Sky Sport' Maurizio Sarri mette in guardia i suoi giocatori:

"Sarà una gara complicata in un campo difficile. L'Atletico Madrid è cresciuto nel palleggio pur mentenendo le caratteristiche del proprio allenatore. Pjanic è a disposizione, questa mattina si è allenato regolarmente con il gruppo. Decideremo meglio domani se schierarlo dal primo minuto. Dybala? In questo momento la squadra non è ancora pronta per una rotazione completa, quindi devo fare attenzione nelle scelte per non mettere in difficoltà i giocatori".

L'allenatore bianconero parla del tema tattico che sta cercando di impostare con la rosa:

"Khedira e Matuidi nel possesso palla? Non vorrei che fossero sottovalutati. Khedira è un giocatore globale, sa difendere e attaccare, mentre Matuidi è un campione del mondo in carica. Poi abbiamo giocatori subito dietro che forse nel palleggio ci possono dare qualcosa in più. Dobbiamo però aspettarli: Ramsey ha fatto l'ultima partita a marzo, anche Rabiot deve andare in condizione. A centrocampo abbiamo sia la spada che il fioretto".

Torna la Champions e torna il sogno bianconero, ma Sarri precisa che non si tratta di un'ossessione:

"Siamo la Juventus, ogni volta che andiamo in campo lo facciamo per vincere. Però sappiamo benissimo che ci sono altre 10-12 squadre con lo stesso obiettivo e che sono attrezzate come noi. In questo momento il calcio italiano non è favorito, ci sono realtà molto più importanti di noi. Quello che abbiamo perso negli ultimi 20 anni è anche colpa nostra, dai presidenti ai giornalisti. Bisogna tornare a divertirsi in campo, vogliamo vincere ma senza fobie".

Sarri parla anche della sua esperienza in sulla panchina del :

"Dal punto di vista tattico tutti i campionati si stanno adeguando, il nostro non è più il calcio più qualitativo d'Europa, ma resta molto difficile. L'Atletico Madrid è una di quelle squadre che può partire per vincere, ha perso un giocatore straordinario ma ne ha preso un altro straordinario. Saul è uno dei più forti d'Europa al momento, hanno giocatori di altissimo livello, poi in Champions occorre anche un po' di fortuna".

L'allenatore toscano risponde poi alle parole di Conte sul recente botta e risposta di campionato: