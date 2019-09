Juventus, Sarri: "Niente difesa a tre, spero che Ramsey regga le tre partite"

Il turno infrasettimanale ha visto la vincere in casa del , non senza qualche difficoltà di troppo. Sabato alle 15 la Vecchia Signora ospiterà a la , che si trova forse nel momento più complicato della gestione Semplici.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Maurizio Sarri ha parlato nella consueta conferenza stampa, presentando prima di tutto il problema principale di questa sfida.

"La difesa a tre può essere una ipotesi? No. La difesa a tre per me è difficilmente proponibile, tranne in qualche rara eccezione a partita in corso. Ieri abbiamo provato una soluzione per ovviare ai problemi sulle fasce, oggi ne proverò un'altra e poi vedremo. Un difensore centrale spostato a sinistra? La nostra difficoltà è che i nostri centrali sono tutti destri. Ci stiamo pensando ma si rischia di creare un problema. Sto vedendo quindi i nostri giocatori mancini..."