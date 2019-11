Juventus, Sarri pensa a Douglas Costa trequartista: "Può essere devastante"

Ormai votato al 4-3-1-2, Maurizio Sarri confessa di pensare all'utilizzo di Douglas Costa dietro alle punte: "Se impara due-tre movimenti...".

Contro il è rimasto a guardare per tutti i 90 minuti, ma è indubbio come Douglas Costa sia rinato sotto la guida di Maurizio Sarri dopo le difficoltà con Massimiliano Allegri. Ed è proprio sul brasiliano, nonostante la panchina nel derby, che il tecnico della vuole puntare in futuro.

In che ruolo? Non quello di esterno offensivo, dove Douglas Costa ha sempre giocato, bensì in quello di trequartista. Un'idea innovativa che Sarri è intenzionato a coltivare con passione per provare a trasformarla in realtà, come confessato a 'Sky Sport' al termine del match col Torino.

"Bernardeschi ha grandi qualità di corsa, ma non ha l'accelerazione per giocare nello stretto sull'esterno. In questo periodo mi è piaciuto di più sulla trequarti. Ramsey lo può fare in maniera naturale e sono curioso di vedere lì Douglas Costa, che se impara due-tre movimenti può essere devastante".

Insomma, il messaggio è chiaro: dopo qualche partita di rodaggio, la nuova Juventus sarriana è transitata in maniera pressoché definitiva verso il 4-3-1-2, con un trequartista alle spalle di Cristiano Ronaldo e di uno tra Higuain e Dybala.

Altro segnale di distacco da quel che, per tre stagioni, ha incantato l' sulla base del bel gioco e di un 4-3-3 immutabile. Pure in azzurro Sarri iniziò con il 4-3-1-2, schierando Insigne sulle linee, abbandonando però l'idea dopo poche partite. Questa volta pare intenzionato ad andare fino in fondo.