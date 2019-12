Juventus, Sarri su Allegri: "Schemi cavolate? Spero non se ne accorgano i presidenti"

Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Entrambi vincenti, ma con metodi lavorativi diametralmente opposti. Hanno fatto rumore le parole pronunciate nei giorni scorsi dall'ex tecnico della , il quale non le ha certamente mandate a dire circa determinati aspetti calcistici.

"In la tattica, gli schemi, sono tutte puttanate. Il calcio è arte e gli artisti sono i grandi campioni, non devi insegnare niente, li devi ammirare e metterli nelle migliori condizioni di fare bene. È bello quando vedo un grandissimo campione fare grandi giocate. Io in panchina sono spettatore di uno che fa spettacolo che è il giocatore".