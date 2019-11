Juventus, Ronaldo sostituito contro il Milan: esce arrabbiato e torna a casa prima della fine del match

Ronaldo sostituito ad inizio ripresa: il portoghese esce arrabbiato e va subito negli spogliatoi, poi ha lasciato lo stadio prima della fine.

La notizia del giorno in casa è la seconda sostituzione consecutiva di Cristiano Ronaldo : questa volta mister Sarri ha tolto il portoghese ad inizio ripresa nella sfida contro il , dopo una prestazione sicuramente poco brillante.

CR7 è uscito dal campo al 55' visibilmente scuro in volto: l'ex ha prima rivolto qualche parola al proprio allenatore e ha subito preso la via degli spogliatoi, senza fermarsi in panchina a vedere il secondo tempo dei suoi compagni.

Una prestazione sicuramente al di sotto delle proprie possibilità per Ronaldo, non ancora al top della condizione dopo il leggero problema muscolare che lo aveva tenuto in dubbio negli ultimi giorni: soltanto un tocco in area per il fuoriclasse bianconero, che ha chiuso il match in cima alla classifica dei palloni persi all'interno della Juventus.

Tra l'altro Cristiano Ronaldo ha lasciato lo Stadium qualche minuto prima della fine della partita: segno di come il lusitano non abbia preso per nulla bene la sostituzione.