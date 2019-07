Juventus, Ronaldo ricorda: "Non è stato facile lasciare il Real Madrid"

Cristiano Ronaldo tra passato e presente: "Se vinceremo la Champions League? Non lo so, ma faremo di tutto per arrivare fino in fondo".

Cristiano Ronaldo torna a Madrid per ritirare il 'Marca Leyenda', prestigioso premio che la stampa iberica assegna a un personaggio sportivo di rilievo. La premiazione è avvenuta nel 'Teatro Regina Vittoria' e ha omaggiato il giocatore della , unico campione a conquistare Premier League, e .

A margine della premiazione CR7 ha parlato della prossima stagione ai microfoni dei giornalisti:

"Se vinceremo la ? Non lo so, ma ci proveremo e daremo il massimo come ogni anno. L'addio al ? Non è stato semplice lasciare questo club in quel modo. Quale squadra mi manca di più tra il o il Real? Mi mancano entrambe, ma per le circostanze della vita sono stato più anni in quindi dico Madrid".

Il premio 'Marca Leyenda' è solo l'ultimo dell'impressionante lista di trofei personali alzati da CR7, che può vantare 5 Palloni d'Oro, 4 Scarpe d'oro, 2 'The Best FIFA'. Il campione portoghese ha ringraziato il pubblico in sala prima di essere raggiunto dal presidente Florentino Perez, con cui c'è stato un caloroso abbraccio.