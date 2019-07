Juventus, Ronaldo arriva al J Medical: bagno di folla per lui

La nuova Juventus di Maurizio Sarri si allena insieme già da qualche giorno. Cristiano Ronaldo è arrivato oggi, in compagnia di Matuidi.

Comincia ufficialmente oggi la seconda stagione in di Cristiano Ronaldo. La ha già cominciato il ritiro ma l'asso portoghese, dopo aver vinto la UEFA con il , ha avuto alcuni giorni addizionali di vacanza.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Arrivato questa mattina al J Medical per le visite mediche di rito, è stato ovviamente acclamato dai tifosi bianconeri, che si 'aggrappano' soprattutto a lui per la nuova caccia alla . Lui ha salutato e poi è entrato per cominciare le visite.

Insieme a lui, anzi, poco prima, è arrivato anche Blaise Matuidi. Il centrocampista fracese e Cristiano Ronaldo raggiungeranno poi il resto della squadra per cominciare la preparazione fisica in vista dell'inizio della stagione.

Sarà anche l'occasione per Cristiano Ronaldo per parlare finalmente in un campo da calcio con Maurizio Sarri. I due si sono già parlati in vacanza, con il tecnio che raggiunse il portoghese per cominciare ad apparecchiare qualche discorso tattico.