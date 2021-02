Juventus-Roma, i convocati di Fonseca: torna Dzeko

Edin Dzeko è stato convocato da Fonseca per l'anticipo di sabato contro la Juventus. Il bosniaco però dovrebbe partire dalla panchina.

C'è anche Edin Dzeko tra i convocati di Paulo Fonseca per Juventus-Roma, in programma domani alle 18 all'Allianz Stadium: in settimana c'è stato un chiarimento tra il tecnico e l'attaccante che, comunque, a Torino dovrebbe partire dalla panchina.

Questa la lista completa dei giallorossi che prenderanno parte alla trasferta piemontese.

Seconda convocazione di fila per Javier Pastore, ancora a caccia dell'esordio stagionale dopo il calvario fisico che lo ha tenuto fuori fino a pochi giorni fa, quando è stato inserito nella lista della squadra anti-Verona.

Il capitano romanista sarà comunque Bryan Cristante, come annunciato dallo stesso Fonseca in conferenza stampa: l'ex Atalanta sostituirà lo squalificato Lorenzo Pellegrini.