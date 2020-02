La Juventus recupera Danilo: possibile convocazione in Coppa Italia

Danilo ha recuperato dall'infortunio ed è tornato ad allenarsi con i compagni. Contro il Milan Sarri potrebbe decidere di portarlo almeno in panchina.

La lesione alla coscia destra rimediata a fine gennaio, durante la gara di Coppa contro la , è alle spalle. Danilo, da oggi, è nuovamente abile e arruolabile. E ora punta il quarto di finale di contro il .

Il terzino brasiliano, ai box ormai da tre settimane, è tornato ad allenarsi in gruppo assieme al resto della rosa della . E, dunque, Maurizio Sarri potrebbe decidere di convocarlo già per la sfida contro i rossoneri, in programma domenica sera a San Siro.

Difficile immaginare Danilo in campo dal 1' minuto contro il Milan. Più probabile, semmai, che l'ex giocatore del parta inizialmente dalla panchina per poi, magari, essere inserito a partita in corso in caso di necessità.

Una bella notizia per Sarri e per la Juventus, che sulla fascia destra della retroguardia hanno patito e non poco. Tanto che, tra i problemi fisici di De Sciglio e quelli di Danilo, chi si è preso il ruolo e non l'ha più mollato è Juan Cuadrado. Un'ex ala.