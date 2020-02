Un'arma in più per la Juventus: Ramsey torna super da mezz'ala

Favorito dal passaggio al 4-3-3, Ramsey è tornato a giocare ad alti livelli. Il gallese della Juventus si esprime meglio sulla linea di centrocampo.

La si gode un Aaron Ramsey tornato a giocare con costanza su alti livelli. Messi alle spalle alcuni problemi fisici che hanno in parte condizionato soprattutto la prima fase della sua stagione, l’asso gallese si sta ritagliando un ruolo sempre più importante agli ordini di Maurizio Sarri ma, al di là della ritrovata forma migliore, c’è anche un altro fattore che ha inciso con la sua crescita esponenziale: il cambio di ruolo.

L’ex , nel corso della sua prima annata all’ombra della Mole, è stato soprattutto utilizzato da trequartista in un 4-3-1-2, ma il recente passaggio al 4-3-3 gli ha permesso di arretrare il suo raggio di azione, di entrare maggiormente nel vivo della manovra e di sfruttare al massimo le sue qualità tecniche unite ad una proverbiale capacità in fase di inserimento.

La decisione di Maurizio Sarri di avanzare Cuadrado, ma quando sarà nuovamente in condizione anche Douglas Costa, nel tridente offensivo, ha quindi giovato al centrocampista che, dopo la vittoria ottenuta sabato sul campo della , ha ammesso di gradire quella che per lui è una posizione tutt’altro che nuova.

“E’ il ruolo nel quale mi esprimo meglio. Ho giocato tante partite in questa posizione ed ho segnato diversi goal. Sono contento”.

I numeri del match di Ferrara non mentono. Ramsey non solo è stato tra i migliori in campo, garantendo alla mediana una presenza costante e segnando la rete che è valsa il momentaneo 2-0.

Nei 73’ giocati, il centrocampista gallese è risultato il secondo giocatore della Juventus più pericoloso in assoluto (dopo Cristiano Ronaldo) grazie appunto al goal segnato e tre tiri totali, uno dei quali nello specchio della porta. Ma c’è di più.

Ramsey ha effettuato 38 passaggi, 32 dei quali sono riusciti (86,8%). Di questi 38 passaggi 17 sono quelli effettuati nella metà campo offensiva (82,4% quelli riusciti).

L’ex Arsenal al Mazza è stato tra i migliori in campo, cosa che conferma la sua netta ascesa. Tornato ad agire da mezz’ala (per lui è la terza partita consecutiva in questo ruolo dopo la semifinale di Coppa con il e la precedente gara di campionato con il ) è tornato ad essere il ‘vero Ramsey’ ed ora la può puntare su un’arma in più.