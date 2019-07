Juventus, Ramsey si presenta: "Sono in uno dei più grandi club al mondo"

Giorno di presentazione per Aaron Ramsey, arrivato alla Juventus dall'Arsenal a parametro zero: "Non vedo l'ora di indossare la maglia numero 8".

La abbraccia Aaron Ramsey , centrocampista gallese il cui acquisto a parametro zero dall' era stato ufficializzato parecchi mesi fa. Il giocatore si presenta al suo nuovo pubblico bianconero.

Oggi però Ramsey è stato presentato con una conferenza nella sala stampa dell'Allianz Stadium

"Grazie a tutti di essere qui oggi. voglio dire quando sono contento di essere venuto qui alla , una delle squadre più grandi al mondo. Scusate il mio italiano non è molto buono, ma sto studiando. Appena ho saputo dell'interesse della Juventus ho subito pensato che mi sarebbe piaciuto andare in uno dei più grandi club del mondo. Questa per me è una grande sfida, non vedo l'ora di iniziare".

Il centrocampista gallese ha fatto anche il punto sulle proprie condizioni fisiche dopo l'infortunio:

"Sto facendo progressi, sto lavorando duramente per recuperare nel più breve tempo possibile. Non ho ancora fatto un allenamento completo, ma non sono lontano. Per me questa è una nuova esperienza, un nuovo stile di vita, sono preparato a quest'idea di giocare ad altissimi livelli, anche se so che non sarà facile".

Il primo gallese alla Juventus dopo Charles , Ramsey commenta questa ulteriore responsabilità:

"Non sono in contatto con la sua famiglia, ma so che è una leggenda per tutti i gallesi. Posso trarre ispirazione da lui, spero di seguire le sue orme per lasciare un segno profondo in questo club".

Ramsey si descrive anche dal punto di vista tecnico, spiegando le proprie caratteristiche:

"Mi piace avere un impatto sul gioco, andare in goal e fornire assist. Cerco di creare occasioni, amo stare vicino all'area, ma difendo anche. Quando inizierò ad allenarmi in pieno capirò quale sarà il mio ruolo. A me piace giocare il più bel calcio possibile, ma non è l'unico modo di vincere una partita. So che Sarri ama il bel calcio, ha fatto due finali e ne ha vinta una in , spero possa dare lo stesso contributo a questa squadra".

Anche altre squadre si erano interessate all'ex Arsenal prima della firma con la Juventus:

" C'erano anche altri interessi da parte di altre squadre , ma adesso sono qui e sono felice. Volevo il numero 8 e appena ho visto che era disponibile ho accettato. So che Marchisio è stato fenomenale qui, ho parlato con lui e se posso emulare ciò che ha fatto lui con questa maglia non potrò che essere orgoglioso".

