Juventus, Rabiot è costato solo 1,4 milioni: è la commissione per la mamma

La Juventus ha pubblicato la relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2019. Si apprende la commissione concessa per Rabiot, più bassa del previsto.

La nel corso della scorsa stagione ha acquistato due giocatori a parametro zero, che sono stati il fiore all'occhiello della campagna bianconera: stiamo parlando ovviamente di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Entrambi i giocatori, come succede in ogni caso, non sono arrivati proprio a parametro zero. La Juventus ha dovuto corrispondere una cifra ai rispettivi agenti per il trasferimento, sotto forma di commissione, che nella relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2019 (pubblicata adesso dalla Juventus), è elencata alla voce "oneri accessori".

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', si evince che, al contrario di quanto si potesse pensare, Adrien Rabiot è costato solo 1,4 milioni di euro. Questa infatti è stata la commissione concesso alla mamma e agente del calciatore, Veronique.

3,6 milioni di euro, invece, la cifra consegnata al procuratore di Aaron Ramsey, arrivato a parametro zero dopo la lunghissima esperienza all' .

Poi ci sono i compensi da riconoscere agli agenti FIFA in caso di permanenza del tesseramento di singoli calciatori, una voce che complessivamente incide per circa 12,5 milioni di euro (non considerando ovviamente i nuovi acquisti): in cima alla classifica dei calciatori con gli agenti più pagati c'è Wojciech Szczesny (assistito da Jonathan Barnett) con 2 milioni, seguito da Alex Sandro (il cui entourage è guidato da Pablo Miranda).