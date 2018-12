Juventus, quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Quanto vale il suo patrimonio?

Cristiano Ronaldo ha firmato un ricco stipendio con la Juventus, ma vanta anche sponsorizzazioni e varie imprese.

Cristiano Ronaldo è stato protagonista del trasferimento del secolo, con il passaggio dal Real Madrid alla Juventus per oltre 100 milioni di euro. Un'operazione che, dato il suo status di calciatore più popolare del pianeta e pluri-vincitore del Pallone d'Oro, gli ha fruttato un robusto aumento dello stipendio nel nuovo contratto firmato con la Juve.

QUAL È LO STIPENDIO DI CRISTIANO RONALDO?

Cristiano Ronaldo ha firmato con la Juventus un contratto fino al 2022 da 31 milioni all'anno . Questa cifra fa di lui il terzo giocatore più pagato al mondo, dietro a Neymar (36 milioni) e Messi (46 milioni).

QUALI SONO GLI SPONSOR DI CRISTIANO RONALDO?

Il più importante accordo di sponsorizzazione è con Nike. Cristiano Ronaldo è il terzo sportivo ad aver firmato un contratto 'a vita' (da circa 24 milioni all'anno) con il marchio americano, dopo i campioni NBA Michael Jordan e LeBron James. Tra gli altri brand che lo hanno scelto come testimonial spiccano EA Sports, Clear Shampoo, HerbaLife, PokerStars, Samsung, TAG Heuer e Toyota.

QUALI SONO LE AZIENDE DI CRISTIANO RONALDO?

Cristiano Ronaldo ha creato il proprio marchio di abbigliamento con l'acronimo CR7 . Nato inizialmente come linea di biancheria intima, si è poi evoluto con una produzione più ampia, dalle scarpe ai profumi. Recentemente Cristiano Ronaldo ha investito in una catena di alberghi extra-lusso, Pestana CR7 : al momento le strutture sono solo due (una a Funchal e una a Lisbona), ma ne sono previste altre a Madrid e New York. Possiede anche una serie di palestre, contraddistinte dal marchio CR7 Fitness .

QUANTI FOLLOWER HA CRISTIANO RONALDO?

Cristiano Ronaldo è lo sportivo più popolare sui social network. Dietro al suo nome si cela un impero da circa 330 milioni di follower così suddivisi: 134 milioni su Instagram, 122 milioni su Facebook e 74 milioni su Twitter. Numeri da superstar assoluta, di livello planetario.

QUAL È IL PATRIMONIO NETTO DI CRISTIANO RONALDO?

Nessuno può confermare con certezza la cifra esatta, ma viene stimato che il patrimonio netto si aggiri tra i 230 e i 290 milioni di euro. Secondo Forbes, Cristiano Ronaldo ha guadagnato più di ogni altro sportivo nel 2017: 93 milioni di dollari, più di di LeBron James (86) e Leo Messi (80).