Juventus, quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Qual è il suo stipendio?

Cristiano Ronaldo ha firmato un ricco stipendio con la Juventus, ma vanta anche sponsorizzazioni e varie imprese. Quanto guadagna al minuto?

Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un trasferimento a sorpresa in estate, con il passaggio dal Real Madrid alla Juventus per oltre 100 milioni di euro. Un'operazione che, dato il suo status di calciatore più popolare del pianeta e pluri-vincitore del Pallone d'Oro, gli ha fruttato un robusto aumento dello stipendio nel nuovo contratto firmato con la .

Cristiano Ronaldo ha firmato con la un contratto fino al 2022 da 31 milioni all'anno . Questa cifra fa di lui il terzo giocatore più pagato al mondo, dietro a Neymar (36 milioni) e Messi (46 milioni).

QUANTO GUADAGNA CRISTIANO RONALDO?

Al secondo - 99 centesimi di euro

Al minuto - 59.7 euro

All'ora - 3582 euro euro

Al giorno - 85.968 euro

Al mese - 2,58 milioni di euro

All'anno - 31 milioni di euro

Il più importante accordo di sponsorizzazione è con Nike. Cristiano Ronaldo è il terzo sportivo ad aver firmato un contratto 'a vita' (da circa 24 milioni all'anno) con il marchio americano, dopo i campioni NBA Michael Jordan e LeBron James. Tra gli altri brand che lo hanno scelto come testimonial spiccano EA Sports, Clear Shampoo, HerbaLife, PokerStars, Samsung, TAG Heuer e Toyota.

Cristiano Ronaldo ha creato il proprio marchio di abbigliamento con l'acronimo CR7 . Nato inizialmente come linea di biancheria intima, si è poi evoluto con una produzione più ampia, dalle scarpe ai profumi. Recentemente Cristiano Ronaldo ha investito in una catena di alberghi extra-lusso, Pestana CR7 : al momento le strutture sono solo due (una a Funchal e una a Lisbona), ma ne sono previste altre a Madrid e New York. Possiede anche una serie di palestre, contraddistinte dal marchio CR7 Fitness .

Cristiano Ronaldo è lo sportivo più popolare sui social network. Dietro al suo nome si cela un impero da circa 358 milioni di follower così suddivisi: 159 milioni su Instagram, 122 milioni su Facebook e 77 milioni su Twitter. Numeri da superstar assoluta, di livello planetario.

Nessuno può confermare con certezza la cifra esatta, ma viene stimato che il patrimonio netto si aggiri tra i 230 e i 290 milioni di euro. Secondo Forbes, Cristiano Ronaldo ha guadagnato più di ogni altro sportivo nel 2017: 93 milioni di dollari, più di di LeBron James (86) e Leo Messi (80).