Juventus Primavera, rottura del crociato per capitan Anzolin: niente Youth League

Il capitano della Juventus Primavera Matteo Anzolin ha riportato la rottura del legamento crociato in allenamento: stop di sei mesi.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria della Primavera: il capitano della squadra, Matteo Anzolin, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico.

Il terzino classe 2000 si era fermato in allenamento e l'infortunio aveva subito destato molta preoccupazione: oggi l'esito degli esami strumentali ha confermato il lungo stop, quantificabile in sei mesi.

Anzolin, uomo chiave della selezione giovanile bianconera, salterà dunque gli ottavi di finale di Youth League, che la Juventus dovrà giocare contro il . Si complica il cammino della Primavera della Vecchia Signora nella competizione più importante di categoria.

Un duro colpo per il ragazzo, già aggregato alla prima squadra da mister Sarri, che stava per lanciarlo nella sua Juventus per i primi passi tra i grandi campioni. Sfuma dunque l'ipotesi di un possibile esordio nelle ultime giornate di campionato.