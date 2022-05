Pogba è più di un'idea per la Juventus: i bianconeri ci provano seriamente

Paul Pogba è un vecchio amore. Già, tutto vero. Perché la Juventus, dopo un'attenta fase di valutazione, nelle ultime ore ha deciso di accelerare su questo fronte. Come? Programmando per la prossima settimana un contatto - da capire se fisico o telefonico - con l'entourage del giocatore.

Un chiaro segnale, questo, che sottolinea come la Vecchia Signora abbia deciso di fare sul serio per cercare di riportare il 29enne centrocampista francese all'ombra della Mole.

Situazione #Pogba 🇫🇷



⚪️ La Juve ha manifestato il suo interesse.

⚫️ La Juve ha chiesto di essere informata su eventuali offerte da parte di altre squadre.

⚪️ La Juve ha in programma un contatto con l’entourage per approfondire i costi complessivi.



📱@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) May 14, 2022

Madama, inoltre, ha chiesto a chi cura gli interessi di Pogba di essere informata su eventuali offerte da parte di altre squadre. Ogni riferimento al PSG, sensibilmente alla pista, è puramente voluto.

Il resto, il grosso, passerà anche dalla volontà del diretto interessato. Che, si sa, per la Vecchia Signora ha sempre avuto un debole. Insomma, sottotraccia ma non troppo, Madama ha iniziato ad avviare la macchina organizzatrice.

Tutto si gioca sulle richieste economiche, perché l'entourage di Pogba ragiona attorno agli 11 milioni netti su base (almeno) quadriennale. Mentre i bianconeri, sfruttando il Decreto Crescita, valutano standard diametralmente inferiori.

In zona Continassa nessuno si illude, e non potrebbe essere altrimenti, ma c'è la ferma volontà di giocarsi le proprie carte. Consci della difficoltà della materia, ma anche dei propri punti di forza.

In quanto Paul, per tornare a essere competitivo ai massimi livelli, potrebbe fare un passo indietro in chiave richieste economiche. Qui, sostanzialmente, si gioca la partita.