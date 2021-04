Juventus-Parma, Cristiano Ronaldo sbaglia in barriera: goal gialloblù

Dopo l'episodio contro il Porto che aveva scatenato le ire di Capello e Di Canio, anche contro il Parma un caso simile.

Non è certo idilliaco il rapporto tra Cristiano Ronaldo e le punizioni. Da grande specialista da fermo, il lusitano sta avendo da qualche anno grande difficoltà nel segnare. Ora anche i problemi con quelle avversarie, visto quanto capitato contro Porto e Parma.

In entrambe, infatti, Cristiano Ronaldo non si è posizionato correttamente, portando a due reti da parte degli avversari. Contro il Porto il caso più famoso, ma anche contro il Parma è arrivata la rete di Brugman, quella del momentaneo vantaggio gialloblù prima del pareggio di Alex Sandro.

Nella gara contro il Parma del 32esimo turno di Serie A, Cristiano Ronaldo si è abbassato per coprirsi il volto, permettendo al pallone calciato dal centrocampista di D'Aversa di superare la barriera e dare l'1-0 alla formazione emiliana.

Il gesto di Cristiano Ronaldo in barriera aveva portato a grandi polemiche sopratutto da parte di Fabio Capello e Paolo Di Canio. Il primo aveva commentato così quanto successo nel match contro il Porto:

"I giocatori belli non devono andare in barriera perché hanno paura di rovinarsi la faccia. Ronaldo ha avuto paura di questo".

Di Canio aveva invece direttamente imitato Cristiano Ronaldo dagli studi di Sky:

"Si gira con quella gambetta così, mi arrabbio. Sei l’esempio, il leader, hai questa virilità degli addominali e dei pettorali e poi ti giri perché hai paura di prendere una pallonata? Se l'hai, levati".

Al termine della gara contro il Parma, Pirlo ha lasciato aperta la porta riguardo il non mettere più Cristiano Ronaldo in barriera:

"Purtroppo sono cose che capitano, valuteremo nelle prossime partite cosa fare"

Per quanto riguarda le punizioni calciate da Cristiano Ronaldo, che continua ad essere il principale tiratore alla Juventus, l'unico goal in bianconero è quello risalente alla scorsa stagione nel Derby contro il Torino vinto per 4-1: nel 2018/2019 zero goal da fermo con Madama, così come nel 2020/2021.