Juventus-Parma 2-1: Ronaldo 'on fire', Madama a +4 sull'Inter

Una doppietta di Cristiano Ronaldo permette alla Juventus di battere il Parma e volare a quattro punti di distacco dall'Inter.

La , si sa, certe occasioni non le fallisce. Non sorprende, dunque, che la Signora abbia superato il . E non sorprende, quindi, che i campioni d’ in carica abbiano portato a quattro le lunghezze di vantaggio sull’ , fresca di pareggio a .

Pur avendo dietro l’angolo i quarti di , Sarri propone il miglior assetto possibile. Spazio a Ramsey alle spalle di Dybala e Ronaldo. D’Aversa, dal canto suo, si affida all’osservato speciale Kulusevski, consegnando la seconda maglia da titolare di fila al neo arrivato Kurtic. Gervinho ko, Inglese titolare.

Dopo un doveroso minuto di silenzio in ricordo di Pietro Anastasi, i bianconeri propongono subito un atteggiamento veemente, tra idee potenzialmente eccelse e una forte componente motivazionale. Ci provano Alex Sandro, Ronaldo e Ramsey. E, a proposito del terzino brasiliano, la sua partita finisce al 21’ a causa di un problema al costato. Stesso epilogo per Inglese, costretto a uscire per un guaio muscolare. Madama, in un’apparente fase di stanca, la sblocca con Ronaldo, fortunato nel trovare la deviazione di Darmian.

Nella ripresa, il subentrato Danilo centra il palo lontano con una bella conclusione dalla distanza. Ma è il Parma a segnare, grazie a una zuccata chirurgica di Cornelius. Finita qua? Neanche per scherzo, Ronaldo firma l’undicesimo goal consecutivo in serie A in sette partite. Mostruoso.

I padroni di casa, in affanno, si accontentano di gestire il finale. E il Parma, anche se più di carattere anziché di idee, qualche preoccupazione la crea. Triplice fischio: è allungo Juventus.

IL TABELLINO

JUVENTUS-PARMA 2-1

MARCATORI: 43’ Ronaldo, 55’ Cornelius, 58’ Ronaldo

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6.5; Cuadrado 6, De Ligt 7, Bonucci 6.5, Alex Sandro 6 (21’ Danilo 6.5); Rabiot 6, Pjanic 5.5, Matuidi 5.5; Ramsey 5.5 (60’ Higuain 6); Dybala 6.5 (80’ Douglas Costa s.v.), Ronaldo 7.5. Allenatore: Sarri

PARMA (4-3-3) Sepe 6.5; Darmian 5.5, Iacoponi 5, Bruno Alves 5.5, Gagliolo 6; Kucka 5.5, Hernani 5, Scozzarella 6 (66’ Sprocati 5.5); Kulusevski 5.5 (88’ Siligardi s.v.), Inglese 5 (44’ Cornelius 7), Kurtic 6.

Allenatore: D’Aversa

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Kurtic

Espulsi: -