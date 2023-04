Corriere della Sera - "Omessi debiti con altri club", nuovi atti della Finanza sulla Juventus

Nuova annotazione della Guardia di Finanza inerenti all'esistenza di debiti del club bianconero "non depositati" e stipulati con altre società.

Continuano le indagini legate alla situazione della Juventus, sia relativa agli anni già presi in considerazione nell'ultimo caso plusvalenze (nell'inchiesta Prisma), sia al recente passato: la Guardia di Finanza ha pubblicato un dossier basato su documenti acquisiti in tempi recenti.

Secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera", sarebbe stata rilevata l'esistenza di debiti che il club bianconero avrebbe contratto con altre società, non depositati nell'ultimo bilancio.

Ovvero "Impegni (non depositati) assunti nei confronti dell'Atalanta e del Sassuolo". Come spiega la Finanza "si ritiene che la società avrebbe omesso di rilevare nei relativi bilanci le seguenti passività: 8 milioni di euro per effetto del debito con l'Atalanta nel bilancio al 30 giugno 2021 (e poi in quello a 30 giugno 2022); altri 8 milioni per effetto del debito con il Sassuolo derivante dalla prelazione sul diritto i Traoré, nel bilancio al 30 giugno 2020 (e poi in quello chiuso al 30 giugno 2021".

Come spiega il "Corriere della Sera", l'aggiunto Marco Gianoglio e il PM Mario Bendoni avrebbero continuato a indagare: esisterebbe, per intenderci, un nuovo procedimento penale a modello 45, ovvero senza ipotesi di reato e senza indagati, nell'ambito di cui nel dicembre scorso la Guardia di Finanza ha acquisito "un secondo memorandum del 3 settembre 2020 e le firme di Fabio Paratici e di Luca Percassi, ad dell'Atalanta", che va ad aggiungersi al primo memorandum del 25 giugno 2020.

Il dossier si chiude con le conclusioni riportare dal "Corriere della Sera", in uno scenario comunque importante e con l'esistenza "di accordi/scritture private/memorandum relativi a diritti di opzione non depositati stipulati tra la Juve e Cagliari, Udinese, Bologna, Atalanta, Sassuolo, Sampdoria, Olympique des Alpes (Sion)" che potrebbero portare, come spiega l'annotazione della Guardia di Finanza, "quantomeno a rettificare alcune delle plusvalenze registrate nel bilancio al 30 giugno 2019", per una cifra attorno ai "32.788.000 euro su un totale di 127.053.000".