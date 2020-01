Juventus, il nuovo ruolo di Bernardeschi: lavori in corso per diventare mezz'ala

Sarri conferma di voler puntare su Bernardeschi nel ruolo di mezz'ala destra: "Ha tutte le caratteristiche per poter giocare in quel ruolo".

Prosegue la trasformazione di Federico Bernardeschi, chiamato a diventare gradualmente una mezz'ala destra. A tal proposito, alla Continassa gli esperimenti non mancano. E se come trequartista il fallimento è stato dei più totali, Maurizio Sarri nel carrarino vede un elemento potenzialmente ideale per rinforzare la mediana all'insegna della modernità:

"L'aspetto positivo è che abbia parlato con Federico è che sia molto contento di provare questo ruolo. Lo sta facendo con entusiasmo. Ci stiamo lavorando, le caratteristiche fisiche le ha tutte, deve solo entrarci dal punto di vista tattico. Dovrà andare meno in azione personale e muovere di più la palla, è un piccolo percorso che gli va concesso. Ripeto, son contento che lui lo stia provando col giusto entusiasmo".

Insomma, passato alle spalle. E occhi puntati sul futuro, cercando di allontanare lo spettro del mercato. Perché, se le cose non dovessero andare bene, per la la via della plusvalenza diventerebbe l'unica percorribile. Dunque, bisogna salvare il salvabile. Cercando di costruire qualcosa di nuovo e che, soprattutto, resti nel futuro.

Schierato tra i titolari l'ultima volta l'11 dicembre, in occasione del blitz della Signora a Leverkusen, Bernardeschi cerca una partenza dall'inizio domani in Coppa contro l' . Nulla di scontato, comunque. A maggior ragione considerando come Rabiot in questa zona del campo stia performando in maniera ottimale.

Pagato 40 milioni nel giugno del 2017, Bernardeschi è ancora alla ricerca della consacrazione tra le fila di Madama. Che dovrà avvenire rigorosamente da centrocampista, l'ultima possibilità per evitare un finale sempre più scontato e sempre meno piacevole: sia per la sia per il ragazzo.