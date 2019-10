Juventus, nuovo accordo con Jeep: 25 milioni in più a stagione

Quella tra e Jeep è una partnership iniziata nel 2012 che, a quanto pare, è destinata a durare ancora a lungo. Il sodalizio tra il club bianconero ed il noto produttore di automobili controllato dal 2014 da Fiat Chrysler Automobiles, procede infatti a gonfie vele, tanto che è stato raggiunto un accordo per aumentare il corrispettivo annuo di sponsorizzazione per le prossime due stagioni.

Ad annunciarlo è stata la stessa Juventus attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Si comunica che, in considerazione dell’eccellente performance sportiva della Prima Squadra, che ha determinato in questi anni il miglioramento del ranking UEFA, e grazie all’incremento di visibilità del brand Juventus a livello globale, Juventus Football Club S.p.A. e FCA Italy S.p.A. hanno raggiunto l’accordo per incrementare di € 25 milioni il corrispettivo fisso annuo della sponsorizzazione Jeep per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, con l’inclusione di taluni diritti di sponsorizzazione aggiuntivi. Restano ferme le altre condizioni previste dal contratto in essere sottoscritto nell’aprile del 2012 ed in vigore fino al 30 giugno 2021”.