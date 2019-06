Juventus, Nedved in missione da Raiola: blitz per De Ligt e Pogba

Faccia a faccia esplorativo tra i due amici Pavel Nedved e Mino Raiola a Montecarlo. De Ligt o Pogba, uno dei due potrebbe sbarcare a Torino.

La non ha mollato ancora i due grandi sogni del mercato estivo: Matthijs De Ligt e Paul Pogba. Proprio per questo, come riportato da 'Tuttosport', Pavel Nedved è volato a Montecarlo per parlare con il suo amico Mino Raiola, guarda caso agente proprio del difensore olandese e del centrocampista francese.

Il succo dell'incontro riguarda soprattutto De Ligt, perché sembra la situazione che potrebbe risolversi più in fretta visto che il in questi giorni ha fatto notevoli passi in avanti. Il vice-presidente della Juventus ha voluto sapere da Raiola se il club di Nasser Al-Khelaifi avesse veramente chiuso per l'olandese o se invece ci sono ancora margini per riaprire l'affare.

Il PSG è sicuramente in vantaggio rispetto a tutti in questo momento, ma qualcosa sta bloccando la chiusura della trattativa. Ecco perché la Juventus continua a coltivare il sogno ed il fatto che si sia mosso di persona Pavel Nedved (ormai sempre con più poteri alla Juventus) può essere un buon segnale per i tifosi bianconeri.

Allo stato attuale delle cose, un colpo escluderebbe l'altro per ovvi motivi economici: se la Juventus dovesse agguantare il sogno De Ligt, sfumerebbe parallelamente il ritorno di Paul Pogba a centrocampo. Ma proprio per questo la Vecchia Signora ad oggi esplora entrambe le piste con i piedi di piombo.

Se in difesa non dovesse arrivare il colpo alla De Ligt, Pogba sarebbe una pista concreta a centrocampo e di questo hanno parlato Nedved e Raiola a Montecarlo. Di sicuro il centrocampista del tornerebbe volentieri a .

Uno dei grandi ostacoli in questa trattativa potrebbe essere rappresentato dalla concorrenza del , letteralmente scatenato, con Zidane in pressing di persona per convincere Pogba.