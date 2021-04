Juventus e Napoli a pari punti, chi va in Champions League?

Dopo mesi di attesa si è giocato lo scontro diretto tra Juventus e Napoli, fondamentale in chiave qualificazione alla Champions.

Si è concluso il 2-1 il match più 'lungo' della Serie A 2020/2021. Dopo sei mesi dall'originale prevista gara tra Juventus e Napoli, finalmente bianconeri e azzurri sono scesi in campo recuperando la terza giornata del campionato. Il tutto dopo la gara tra le due squadre valida per il ritorno ma giocata in inverno.

Il risultato dello Stadium sarà fondamentale in chiave Champions League, considerando che entrambe alla pari di Atalanta, Milan e Napoli sono in lotta per i posti che sembrano rimasti dietro la lanciatissima Inter, decisa a tornare in Europa ma sopratutto a conquistare lo Scudetto.

Una vittoria a testa per Juventus e Napoli tra andata e ritorno, ma a risultare essenziale in vista di una possibile parità di punti è la rete segnata da Lorenzo Insigne nel finale della gara dello Stadium: qualcosa che rende ancora più complicata l'eventuale situazione.

JUVENTUS E NAPOLI A PARI PUNTI

Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti generale

Reti totali realizzate dalle due squadre

Sorteggio

Juventus e Napoli sono pari nel primo criterio, visto l'1-0 del primo match giocato e il 2-1 del secondo (disputata prima l'andata e poi il ritorno), ma anche nel secondo, due reti a testa segnate. Il terzo punto per far avanzare una delle due verso la Champions sarà dunque quello della differenza reti generale in Serie A.