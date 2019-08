Pazza Juventus contro il Napoli, Martusciello: "Calo fisico e mentale dopo il 3-0"

Giovanni Martusciello commenta la vittoria ottenuta dalla Juventus contro il Napoli: “Da mettere in risalto la prima ora di gioco”.

Seconda partita di campionato e seconda vittoria consecutiva per la . La compagine bianconera, dopo essersi imposta a per 1-0, supera anche l’ostacolo al termine di 90’ incredibili. I campioni d’ , avanti per 3-0 dopo un’ora di gioco, prima si sono fatti rimontare sul 3-3 e poi, in pieno recupero, hanno fatto loro l’intera posta grazie ad un’incredibile autorete di Koulibaly.

Giovanni Martusciello, che anche contro i partenopei ha sostituito Maurizio Sarri in panchina, parlando a fine gara ai microfoni di Sky, ha spiegato il perché di 90’ così vibranti.

“Calo fisico o sensazione di aver vinto dopo il 3-0? Entrambe le cose. Il calo fisico è stato importante e giocavamo contro una squadra forte come il Napoli che per palleggio e qualità individuali è superiore alla media delle altre squadre italiane. Ci hanno messo in difficoltà, ma nella prima ora di gioco potevamo concretizzare anche di più. La condizione precaria, ma anche un qualcosa di mentale, hanno cambiato tutto. Sul 3-0 forse si ha la pancia piena e si inizia a ragionare in maniera sbagliata concedendo a giocatori così forti di farti male”.

La Juventus non è parsa impeccabile soprattutto quando c’è stato da difendere su calci piazzati.

“Quando ci sono errori di posizionamento e di reazione rischi di fare la frittata ed è quello che è successo. Io metterei però in risalto la grandissima prestazione della prima ora, poi ha inciso un po’ tutto nel secondo tempo, anche la paura ha fatto un po’ tutto. Io sono qui da un mese e quello che ho visto è che qui c’è un gruppo che non molla mai”.

Martusciello ha svelato quali sono i giocatori che maggiormente hanno colpito dall’inizio dell’avventura in bianconero.

“Un po’ tutti. Inizialmente c’era l’idea di difendere basso e poi ripartire con il palleggio. Adesso ci si difende andando avanti, non è una cosa che si può imparare in un mese. Abbiamo lavorato sulle caratteristiche di alcuni giocatori che ci hanno favorevolmente colpiti, tipo Pjanic in particolare”.

I bianconeri hanno dimostrato di saper partire benissimo dal portiere.

“Qui c’è una qualità individuale alta ed è una fortuna. Vanno solo indirizzate alcune linee di passaggio, anche con di difensori oggi abbiamo trovato la mezzala opposta. Dobbiamo solo essere più convinti di andare in quella direzione”.

Sarri negli ultimi anni ha sfruttato pochi giocatori delle rose che ha avuto a disposizione.

“Qui c’è una qualità molto alta, non dobbiamo mai perdere la nostra identità di squadra e quindi ci saranno dei cambi mirati, ma visto che le partite saranno moltissime, sfruttare chi ha giocato meno sarà una necessità”.

Martusciello si è soffermato anche su De Ligt.