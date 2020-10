Juventus-Napoli, cosa succede al Fantacalcio

Juventus-Napoli si gioca oppure no? Sarà adottato il 3-0 a tavolino o il semplice rinvio? Scopriamo cosa aspettarsi in ottica fantacalcio.

La domanda che sta attanagliando tutti gli appassionati di calcio, oltre che ovviamente i tifosi delle due squadre, è la seguente: - si giocherà regolarmente? Quesito più che lecito, alla luce delle ultime notizie provenienti dalla Campania.

Le positività di Zielinski ed Elmas hanno indotto la Asl Napoli 1 a 'suggerire' l'isolamento domiciliare prolungato al gruppo squadra del Napoli che, in tale circostanza, non può viaggiare verso Torino per giocare il match in programma stasera alle ore 20:45.

Il regolamento FIGC, però, parla chiaro: senza almeno 10 positivi non si può avanzare la richiesta di rinvio della partita (in stagione è possibile sfruttare un solo jolly del genere) e con 13 giocatori negativi (di cui un portiere) si può scendere in campo. Pena la sconfitta a tavolino (0-3).

Esiste, dunque, anche questa ipotesi nefasta per la società partenopea che, naturalmente, spera di ottenere il rinvio a data da destinarsi. Scopriamo cosa accade in ambito fantacalcistico in entrambi questi casi.

JUVENTUS-NAPOLI CON IL 3-0 A TAVOLINO: COSA SUCCEDE AL FANTACALCIO

Qualora la FIGC dovesse optare per questo provvedimento, bisognerà tenere fede alla decisione presa dalla redazione di Fantacalcio.it, e cioè assegnazione del 6 politico ai calciatori di entrambe le squadre.

Tutto ciò è valido in caso di partita non disputata mentre, come accaduto per - (3-0 a tavolino ma incontro regolarmente giocato dalle squadre), valgono i voti assegnati in base alle prestazioni offerte in campo dai singoli protagonisti.

JUVENTUS-NAPOLI RINVIATA: COSA SUCCEDE AL FANTACALCIO

In caso di rinvio a data da destinarsi di Juventus-Napoli, l'indicazione resta la solita e varia in base al regolamento della propria lega privata: assegnazione del 6 politico per tutti i giocatori delle due squadre o attesa fino al giorno in cui il match sarà recuperato.