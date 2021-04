Juventus-Napoli e il caso Chiesa: cosa succede al fantacalcio?

Federico Chiesa ha giocato la 3ª giornata con la Fiorentina: per il calcolo del turno di fantacalcio, farà fede il bonus in viola e non Juve-Napoli.

Juventus-Napoli, in programma mercoledì 7 aprile alle 18:45, sarà il recupero della 3ª giornata di Serie A. Una giornata che Federico Chiesa, oggi bianconero, il 2 ottobre scorso disputò quando indossava ancora la maglia della Fiorentina pochi giorni prima di trasferirsi alla corte di Pirlo. Cosa succede al fantacalcio in un caso del genere?

CHIESA E JUVE-NAPOLI: COSA SUCCEDE AL FANTACALCIO?

Un caso più unico che raro, sul quale a togliere i dubbi ci pensa 'Fantacalcio.it' con una nota ad hoc.

"Non di rado la tempistica di un rinvio va ad incrociarsi con una sessione di mercato. Può quindi capitare che un calciatore si ritrovi a giocare un recupero della giornata X con la sua nuova squadra, sebbene la sua vecchia squadra al turno X abbia già giocato. Che succede in questi casi al fantacalcio?" "Se il calciatore è già sceso in campo con la vecchia squadra nel turno X (prendendo un voto oppure un sv) rimane valida la sua prima prestazione e quella eventuale del recupero viene considerata inesistente. Se nella prima occasione non ha messo piede in campo (ininfluente la sua eventuale presenza in panchina), allora sarà ritenuta valida la prestazione del recupero. Il senso ovviamente è che nessun calciatore può avere due diversi voti legati al medesimo turno di gioco". Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN

Chiesa, nella 3 giornata di campionato, giocò titolare Fiorentina-Sampdoria 1-2 ottenendo un 6,5 in pagella: ebbene, per il calcolo di quel turno di fantacalcio varrà il voto ottenuto dall'attaccante nel match disputato in viola.

Per tutti i fantacalcisti, messaggio forte e chiaro: qualunque bonus o malus dovesse far registrare Chiesa in Juventus-Napoli, non avrà alcuna influenza ai fini del conteggio della 3ª giornata.