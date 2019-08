Juventus-Napoli, Bonucci capitano dopo l'infortunio di Chiellini

Dopo l'infortunio di Chiellini, diventa Leonardo Bonucci il nuovo capitano della Juventus: contro il Napoli è lui a indossare la fascia.

La dovrà fare a meno del suo capitano Giorgio Chiellini per parecchio tempo. Qualcuno doveva prendere il suo posto in campo ed il prescelto è stato Leonardo Bonucci.

Sarri ha deciso che sarà lui il nuovo capitano in assenza di Chiellini e la conferma è arrivata in occasione di Juventus- , quando Bonucci è sceso in campo con la fascia al braccio.

Il numero 19 bianconero raccoglie l'eredità del suo compagno di reparto, anche se sarà dura - come confermato a 'Sky Sport' dallo stesso Bonucci - sostituire colui che è ormai diventato una bandiera della .