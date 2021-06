Questa notte è scomparso a Torino all'età di 92 anni l'ex calciatore e dirigente della Juventus Giampiero Boniperti

Una bandiera della Juventus, prima da calciatore e poi nei panni di dirigente. Si è spento questa notte Giampiero Boniperti, presidente onorario della 'Vecchia Signora'.

Boniperti, che il prossimo 4 luglio avrebbe compiuto 93 anni, è morto nella notte a Torino a causa di un'insufficienza cardiaca.

Negli ultimi anni, l'ex calciatore bianconero si era ritirato a vita privata. A comunicare la notizia della scomparsa è la famiglia: i funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata.

Una vita a tinte bianconere

Un simbolo della Juventus e un'icona del calcio italiano. Boniperti è riuscito a conquistare i cuori dei tifosi indipendentemente dal credo calcistico. La storia d'amore con la 'Vecchia Signora' inizia il 22 maggio 1946, quando dopo la sfida tra le Riserve e il Fossano, firma il primo contratto con i bianconeri nel tunnel de Comunale dopo le 7 reti realizzate nel 7-0 finale.

Curiosamente, Boniperti ha iniziato la carriera da attaccante e l'ha chiusa da centrocampista: in mezzo la vittoria di cinque scudetti e due Coppe Italia, formando con John Charles e Omar Sivori uno dei tridenti più forti di sempre. Il no al Torino di Valentino Mazzola con la celebre frase "Sono della Juve, non posso" lo hanno reso indimeticabile nella storia del club. Poi l'addio improvviso al calcio giocato nel 1961, dopo il 9-1 sull'Inter, scesa in campo con i giovani per protesta. Secondo la leggenda, Boniperti lasciò gli scarpini al magazziniere: "Tieni, a me non servono più".

Successivemente entrò a far parte della dirigenza della Juventus, fino a ricoprire il ruolo di presidente nel 1971. Sotto la sua guida, i bianconeri conquistarono Coppa dei Campioni, Uefa, Supercoppa Uefa e Coppa delle Coppe. La lunga avventura da numero uno si concluse nel 1990, quando arrivarono le dimissioni. Poi l'esperienza in Nazionale a Italia '90 come capodelegazione, prima del ritorno in bianconero per tre anni nel ruolo di amministratore delegato. Boniperti è tornato alla Juventus dopo Calciopoli per ricoprire il ruolo di presidente onorario.

Una lunga storia d'amore, fatta di gol e passione, che ha unito Giampiero Boniperti e il club bianconero per 65 anni e che ha reso l'ex calciatore e dirigente una leggenda della società e del calcio italiano.