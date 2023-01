Il 'premio partita' di Palladino dopo Juve-Monza: "Galliani mi ha regalato la sua cravatta"

L'allenatore dei brianzoli sorride dopo la storica vittoria all'Allianz Stadium contro i bianconeri: "Gli ho fatto i complimenti e me l'ha promessa".

Ci sono oggetti che nel calcio, col tempo, sono diventati iconici: uno tra questi è senz'altro la cravatta gialla di Adriano Galliani, segno inconfondibile del "Condor", messo in mostra nel corso degli anni.

Bene: che succede, però, se questo passa di mano? Ci spieghiamo meglio: capita, ad esempio, che il Monza vinca per la seconda volta in stagione contro la Juventus, per la prima volta nella sua storia all'Allianz Stadium.

Un successo importante anche per la classifica e che certifica l'ottimo lavoro svolto, fin qui, da Raffaele Palladino sulla panchina dei brianzoli.

A questa vittoria non può che seguire qualcosa di altrettanto storico: un "premio speciale", ad esempio, consegnato direttamente da Galliani.

Intervenuto nel postpartita della sfida di Torino, Palladino ha svelato a DAZN il "trofeo" conquistato dopo i 90 minuti contro i ragazzi di Massimiliano Allegri.

"Al dottor Galliani prima della partita ho fatto i complimenti perché indossava una cravatta bellissima e lui mi ha detto 'se si fa risultato oggi gliela regalo'".

Sorride, Palladino, mostrando la cravatta gialla. Iconica come poche altre cose, e importantissima nel profondo, per il Monza e non solo.

"Ovviamente lui mantiene le promesse".

Lo ha voluto lui, sulla panchina del Monza, e adesso ne raccoglie i frutti: un "premio partita" insolito, ma simbolicamente storico.