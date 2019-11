Juventus-Milan, Douglas Costa scalpita: può giocare dietro le due punte

Sarri pensa alla sorpresa in attacco: l'inserimento dal 1' di Douglas Costa sulla trequarti. Ramsey può essere spostato a centrocampo.

Mentre attende di capire con esattezza le condizioni di de Ligt, e dopo aver stabilito che Cristiano Ronaldo sarà regolarmente in campo, Maurizio Sarri inizia a disegnare la che domenica sera sfiderà il . Con una possibile sorpresa in attacco: l'inserimento di Douglas Costa dietro alle due punte.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Proprio il mancino brasiliano può essere l'uomo nuovo nello schieramento bianconero. Lui, che nel derby contro il è rimasto a guardare in panchina per tutti i 90 minuti. E che, soprattutto, ha tolto le castagne dal fuoco regalando alla Juventus la vittoria in extremis in casa della Mosca, con conseguente qualificazione anticipata agli ottavi di finale di .

Vedere Douglas Costa in campo dal 1' contro il Milan, con tanto di possibile spostamento di Ramsey nella posizione di mezzala, è oggi un'ipotesi concreta. Anche se lo stesso Sarri, al termine della sfida con la Lokomotiv, non sembrava molto propenso a uno scenario del genere.

"Per la sua condizione è presto vederlo dall'inizio. Piano piano sta risalendo, ancora gioca in maniera piuttosto timida".

La realtà dei fatti dice invece che Douglas Costa, come dimostrato a Mosca, sta tornando in quota dopo un avvio di stagione segnato dai soliti guai fisici. E proprio lui, contro il Milan, si candida a fornire le munizioni alla coppia d'attacco formata da Cristiano Ronaldo e dall'ex Higuain, favorito su Dybala.

Già, perché la posizione di esterno pare appartenere al passato dell'ex giocatore di Gremio, Donetsk e . Tanto che Sarri, dopo il derby, aveva aperto concretamente alla possibilità di accentrarne la posizione. Magari già da domenica sera. Milan avvisato.