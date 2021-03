Juventus, Marco Storari positivo al Covid-19

Marco Storari, Professionals Talent Development della Juventus Under 23, è risultato positivo al Covid-19.

Piccola preoccupazione in casa Juventus per qualche caso di Covid-19 presente nella formazione Under 23. Dopo l'annuncio del giocatore Filippo Ranocchia, è il turno di Marco Storari.

Il Professionals Talent Development Marco Storari è risultato positivo al Covid-19. pic.twitter.com/9095cgYx84 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) March 11, 2021

L'ex portiere della Juventus ricopre attualmente la carica di Professionals Talent Development, ed è risultato positivo oggi al Covid-19, come annunciato dai profili social della squadra bianconera.

Il compito di Storari in buona sostanza è quello di supervisionare la formazione Under 23, svolgende anche un tramite con la prima squadra allenata da Andrea Pirlo, suo ex compagno di squadra.

La speranza per la Juventus è che i contagi non riguardino anche la prima squadra, nel suo gruppo squadra.