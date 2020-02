Juventus non bella e sfortunata, Sarri: “In Italia ci avrebbero dato due rigori”

Non riparte nel migliore dei modi il cammino europeo della . La compagine bianconera infatti, non solo cade nel match d’andata degli ottavi di finale di sul campo del , ma lo fa dopo aver offerto una prestazione estremamente deludente.

Maurizio Sarri, intervistato ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, ha analizzato la prova dei suoi uomini.

“Il nostro brutto primo tempo? Ogni tanto lo facciamo, è difficile spiegarsi perché. Abbiamo fatto una circolazione di palla blanda e quando fai girare palla così lentamente poi vieni aggredito, la perdi e subisci. In fase offensiva è mancata la cattiveria di muovere velocemente la palla, cosa che poi è mancata per un quarto d’ora anche in fase difensiva. Siamo stati poco aggressivi, poco ordinati e abbiamo preso goal con De Ligt fuori che si stava facendo medicare. Il secondo tempo è stato nettamente migliore, ma per una partita di Champions è un po’ poco. Faccio grande difficoltà a far passare il concetto della palla mossa a questa squadra, anche quando giochiamo a due tocchi siamo troppo lenti. Dobbiamo lavorarci, è un concetto che prima o poi dovrà passare. Per fortuna abbiamo altri 90’”.