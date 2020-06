Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali: Matuidi terzino, Bernardeschi dal 1'

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Juventus-Lecce: Sarri si affida a Cuadrado e Matuidi sulle fasce, Bernardeschi nel tridente.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LECCE (3-5-1-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz; Rispoli, Petriccione, Tachtsidis, Shakhov, Vera; Mancosu; Falco.

Altre squadre

Reduce da un turno di campionato estremamente favorevole nel quale è riuscita ad allungare su ed , ovvero le più dirette inseguitrici nella corsa che conduce allo Scudetto, la torna in campo per affrontare nel suo Stadium un alla ricerca di punti salvezza.

Maurizio Sarri disegna la compagine bianconera con il consueto 4-3-3 nel quale sono Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Matuidi a comporre la linea difensiva davanti a Szczesny.

A centrocampo, Pjanic si sistema in cabina di regia, con Bentancur e Rabiot ai suoi fianchi come interni di destra e sinistra. In attacco, c’è ancora Bernardeschi nel tridente completato da Dybala e Cristiano Ronaldo.

Fabio Liverani risponde con un 3-5-1-1 nel quale il pacchetto difensivo davanti a Gabriel è completato da Donati, Lucioni e Paz.

A centrocampo, sono Rispoli e Vera a presidiare gli esterni, mentre Petriccione, Tachtsidis e Shakhov compongono il trio di mediana. In attacco c’è Mancosu a supporto di Falco.

Scegli Enjoy Juventus e "Vinci emozioni bianconere". Partecipa al concorso!

Scegli Enjoy Juventus e "Vinci emozioni bianconere". Partecipa al concorso!