Juventus, l'annuncio di Pirlo: "Ronaldo out contro l'Atalanta, problema al flessore"

Andrea Pirlo in conferenza stampa ha annunciato l'assenza di Ronaldo contro l'Atalanta: "Proveremo a recuperarlo per mercoledì".

Juventus e Atalanta puntano al secondo posto, ma dovranno stare molto attente, perché potrebbero anche scivolare ai margini della zona Champions: la sfida di domenica tra Dea e Vecchia Signora potrebbe avere riflessi pesantissimi sulle due squadre.

Alla vigilia del match, Andrea Pirlo come di consueto ha parlato in conferenza stampa, annunciando subito l'assenza di Ronaldo.

" Cristiano Ronaldo ha un problema ai flessori, contro l'Atalanta non ci sarà . Proveremo a recuperarlo per mercoledì. Il problema di Cristiano è nato dopo la scorsa partita, non è riuscito in settimana a "spingere" come riteneva opportuno. Preferiamo non correre rischi. Domani sarà titolare Paulo Dybala ".

L'allenatore della Juventus ha poi continuato al conferenza stampa, parlando della partita contro la Dea.

"Abbiamo lavorato bene in settimana, analizzando il calcio e le caratteristiche dell'Atalanta, pensando alle contromosse per la loro pressione feroce. Sono contento del lavoro e fiducioso per domani. L'Atalanta in questi anni ha fatto un grande percorso di squadra, che ha portato ottimi risultati e che valorizza anche i singoli. Hanno tanti ottimi elementi, rari in Italia, ma noi pensiamo al loro collettivo

Abbiamo tutti in testa un unico obiettivo: arrivare più in alto possibile. Ci siamo stretti dopo Benevento e Torino, abbiamo tanti punti di distacco dall'Inter ma vogliamo chiudere alla grande il campionato".

Sempre riguardo alla formazione, invece, Pirlo annuncia due pieni recuperi:

" Arthur e McKennie stanno bene, sono pienamente a disposizione per domani. Bonucci dopo il Covid sta facendo un lavoro specifico per tornare al top. Domani Cuadrado può essere una soluzione, sia alto che basso. Abbiamo pensato a varie situazioni. Dare fiducia ai giovani non è un azzardo, e lo stiamo facendo, per esempio con Kulusevski. In Europa è successo in queste settimane, ma anche noi lo abbiamo fatto durante l'anno.

Pirlo conclude poi la conferenza parlando anche della parziale riapertura degli stadi dal prossimo 1° maggio.