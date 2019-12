Juventus, Khedira verrà operato al ginocchio: intervento già domani

A causa del persistere di un fastidio al ginocchio sinistro Sami Khedira sarà sottoposto ad un intervento di pulizia artroscopica.

Brutte notizie per Sami Khedira e, di conseguenza, per la . Il centrocampista tedesco nelle prossime ore si recherà in terra teutonica per sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro.

Questo, a tal proposito, il comunicato apparso sul sito dei campioni d' :

"A causa del persistere del fastidio al ginocchio sinistro riscontrato negli ultimi giorni, Sami Khedira domani sarà sottoposto ad intervento di pulizia artroscopica che sarà eseguito dal professor Ulrich Boenisch ad in ".

Il rientro, dunque, è previsto per il 2020. Una prospettiva, questa, che potrebbe portare gli uomini della Continassa a operare sul mercato. Il tutto, probabilmente, cercando di recuperare Emre Can, finito fuori lista Champions - per scelta tecnica - nella fase a gironi.

Ennesimo stop per il 32enne di che, questa volta, deve fare i conti con l'altro ginocchio. Ovvero quello non operato lo scorso aprile a Stoccarda.