Quando si gioca Inter-Juventus? Il calendario del Derby d'Italia nel 2022/23

Le date del Derby d'Italia nella stagione 2022/2023: tutto quello che c'è da sapere sugli incontri tra Inter e Juventus nella nuova annata.

Tutti a caccia del Milan Campione d'Italia 2021/2022. Tra le squadre decise a sfilare il titolo ai rossoneri ci sono naturalmente l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Max Allegri. Le due squadre combatteranno a distanza per tutto il 2022/2023, ma anche nel doppio scontro diretto di Serie A.

Due match nella nuova stagione dopo i quattro della passata, in cui l'Inter ha avuto la meglio sia in finale di Coppa Italia, sia in quella di Supercoppa Italiana: voglia di rivincita per i bianconeri e di conferme da parte dei nerazzurri nell'annata 22/23.

QUANDO SI GIOCA IL DERBY D'ITALIA NEL 2022/2023

Juventus-Inter si è giocato il 6 novembre 2022 alla 13ª giornata (2-0 per i bianconeri allo Stadium), mentre il 19 marzo 2023, si giocherè Inter-Juventus al Giuseppe Meazzia alla 27ª giornata, con calcio d'inizio fissato alle 20,45. Nel corso della stagione saranno ovviamente possibili anche ulteriori incontri del Derby d'Italia nelle varie competizioni.

Domenica 6 novembre la sfida tra Juventus e Inter allo Stadium è prevista alle ore 20:45.

CHI HA VINTO L'ULTIMO JUVENTUS-INTER?

Come detto la Juventus si è imposta nell’ultimo confronto andato in scena in campionato domenica 6 novembre 2022.

A decidere la sfida sono state le reti siglate da Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli.

La Juventus. Nelle 246 gare ufficiali tra le due squadre nelle varie competizioni, i bianconeri hanno vinto 111 volte, mentre i nerazzurri solamente 75. Pochi i pareggi, 60.