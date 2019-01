Juventus, infortunio Mandzukic: quando torna e tempi di recupero

Mario Mandzukic ai box per un problema al flessore: l'attaccante croato può tornare disponibile per la gara contro l'Atletico Madrid del 20 febbraio.

Non è un momento felice per la Juventus dal punto di vista dell'infermeria: Mario Mandzukic è finito ai box a causa di un problema al flessore sinistro e dovrà probabilmente restare fuori dai giochi per circa un mese.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

QUANDO TORNA MANDZUKIC

L'attaccante croato è finito ko per un problema al flessore e sarà out per circa un mese: lo staff bianconero cercherà di recuperarlo per l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma il 20 febbraio.

TEMPI DI RECUPERO MANDZUKIC

Come detto, il problema muscolare al flessore sinistro costringerà Mandzukic ad uno stop di un mese: salvo complicazioni, l'attaccante bianconero dovrebbe tornare a disposizione di Allegri a metà febbraio, poco prima della super sfida di Champions League.

QUALI GARE SALTA MANDZUKIC?

Mandzukic salterà sicuramente la Supercoppa Italiana contro il Milan e le partite di campionato contro Chievo, Lazio, Parma e Sassuolo. Da valutare un eventuale recupero per la sfida casalinga contro il Frosinone, ma lo staff medico bianconero cercherà di averlo a piena disposizione per la gara di Champions contro l'Atletico Madrid.