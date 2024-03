Juventus e INDIVISA insieme nella Giornata Internazionale della Donna: ecco la borsa 'More Women in Football' in edizione limitata

Collaborazione tra Juventus e INDIVISA per il lancio di una tote bag in edizione limitata in occasione della Giornata internazionale della donna.

Lanciata per la prima volta nel 2022, la borsa tote 'More Women in Football' è stata indossata da importanti calciatrici e dai loro colleghi maschili ed è stata un best seller nel negozio online di INDIVISA.

Ecco ora la nuova borsa in edizione limitata, disegnata con i famosi colori bianco e nero della Juventus e recante lo slogan ispiratore di INDIVISA "Più donne nel calcio".

La Juventus si unisce al brand della community del calcio femminile di Footballco per sostenere un’iniziativa volta a promuovere l’inclusione femminile nello sport e a sostenere la Fondazione Libellula, partner EDI della Juve impegnato nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

La Fondazione Libellula, attraverso la sua rete, opera nelle imprese con attività dedicate a contrastare stereotipi, pregiudizi e molestie, promuovendo l’empowerment e una cultura inclusiva. Realizza inoltre progetti a sostegno delle donne che hanno subito violenza, contribuendo a favorirne il reinserimento lavorativo, aiutando anche il personale ospedaliero a riconoscere i segnali della violenza domestica, anche quelli invisibili.

Juventus FC

Per promuovere la partnership, i principali giocatori della Juventus maschile e femminile sono stati immortalati con la borsa, tra cui Martina Rosucci e Adrien Rabiot.

La tote bag Juventus More Women in Football è disponibile da oggi in esclusiva sullo store Juventus al prezzo di 15€. Tutti i ricavi derivanti dalla vendita della tote bag in edizione limitata saranno donati alla Fondazione Libellula per sostenere la sua campagna a sostegno della lotta alla violenza sulle donne e alla discriminazione di genere.

Greta Bodino, Chief People, Culture and Sustainability Officer della Juventus, ha dichiarato: “La Juventus vuole dare continuità e sostanza alle misure adottate. Attraverso la collaborazione con INDIVISA, abbiamo l'opportunità di riaffermare il nostro sostegno alla Fondazione Libellula, con la quale condividiamo i principi di inclusività, uguaglianza e rispetto".

“Collaboriamo dal 2022 a grandi campagne di sensibilizzazione e investire in una formazione strutturata per i nostri dipendenti è un ulteriore passo verso la creazione di una consapevolezza condivisa".

Juventus FC

"Siamo molto contenti del progetto che la Juventus ha deciso di sostenere”, ha affermato Debora Moretti, Presidente della Fondazione Libellula. “Il cambiamento culturale è facilitato dal coinvolgimento delle generazioni future dando loro la possibilità di scoprire cosa possono sognare e cosa sono capaci di fare, libere da stereotipi e pregiudizi di genere”.

Il capo di INDIVISA, Morgan Brennan, ha aggiunto: “Abbiamo riscontrato una fantastica risposta alla nostra borsa More Women in Football da parte di tifosi e giocatori e siamo entusiasti di portare questo messaggio a un pubblico più vasto attraverso la nostra partnership con la Juventus".

“Oltre a promuovere un messaggio che è centrale per il marchio INDIVISA e ripreso dai nostri fan, non vediamo l’ora di vedere le vendite fare la differenza poiché la Juventus sosterrà la Fondazione Libellula”.