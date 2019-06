Juventus, Guardiola pensa solo alla Premier: "L'anno prossimo con Klopp partiremo da zero"

La si avvicina sempre di più a Maurizio Sarri, mentre Pep Guardiola resta saldamente seduto sulla panchina del . Questo è quello che trapela quantomeno dalle parole rilasciate proprio dallo spagnolo, che domenica sera è andato a vedere la partita di basket tra Manresa e Madrid.

"Con Klopp abbiamo una bella rivalità, ma non solo con lui ed il , ci sono cinque squadre molto forti ed è per questo che la Premier League è una competizione così dura e avvicente. La prossima stagione ripartiremo da zero e vedremo cosa succede".