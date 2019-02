Juventus-Frosinone, goal di Bonucci o di Khedira?

Dubbi sul secondo goal della Juventus contro il Frosinone: Khedira e Bonucci vanno entrambi sul pallone, ma l'ultimo tocco sembra del difensore.

Caso dubbio in Juventus-Frosinone, soprattuto al fantacalcio, per quanto riguarda il secondo goal segnato in coabitazione tra Bonucci e Khedira.

A velocità normale sembra essere il tedesco a infilare il pallone in rete di testa, ma in realtà è Bonucci ad andare ad esultare.

Dal replay si vede infatti come Bonucci allunghi la gamba per anticipare Khedira e sembra proprio che arrivi a toccare il pallone prima del tedesco.

La prima decisione è stata quella di assegnare il goal a Bonucci, ma nelle prossime ore la Lega potrebbe anche cambiare decisione, come accaduto in altre occasioni.