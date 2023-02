Vlahovic segna e non esulta, ma è fuorigioco: annullato il goal dell'ex in Juve-Fiorentina

L'attaccante serbo sigla il momentaneo raddoppio allo Stadium, prima della segnalazione del fuorigioco: sarebbe stata la prima rete alla Fiorentina.

Per Dusan Vlahovic, ovviamente, la sfida contro la Fiorentina non sarà mai una gara come tutte le altre: e, chiaramente, per il suo passato.

Un trasferimento dai Viola alla Juventus è uno dei temi che più hanno caratterizzato la rivalità sportiva tra le due formazioni, arricchita, lo scorso anno, dal "tradimento sportivo" dell'attaccante serbo, passato ai bianconeri.

Nella ripresa, i destini di Vlahovic e della Fiorentina si sono incrociati di nuovo, da vicino: perché se lo scorso maggio in occasione della prima sfida da ex aveva giocato poco meno di un quarto d'ora, all'andata aveva trascorso tutto il match in panchina.

Le eccezioni sono rappresentate dalla Coppa Italia 2021/22, quando in semifinale il serbo ha giocato le due gare quasi per intero. All'Allianz Stadium in questa edizione della Serie A, invece, Massimiliano Allegri lo ha schierato titolare, in virtù della doppietta siglata all'Arechi contro la Salernitana nel turno precedente.

Vlahovic ha risposto sul campo con una buona prova nel complesso, andando anche in rete nel secondo tempo: lancio lungo di Filip Kostic e scatto sul filo del fuorigioco, concluso con un tocco sotto volto a superare Terracciano, per il momentaneo 2-0.

Primo goal dell'ex per il serbo che si ferma, allarga le braccia e non esulta. Tutto vano, però: pochi istanti dopo arriva la segnalazione del fuorigioco che annulla la rete messa a segno al 59'. Al 65' Vlahovic lascerà il campo: ancora a secco contro la Fiorentina.