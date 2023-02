Allegri si scaglia contro un tifoso in tribuna: "Stai zitto! Vieni qui"

L'allenatore bianconero molto nervoso nel finale della sfida tra Juventus e Fiorentina all'Allianz Stadium: "Vengono allo stadio per fischiare".

La Juventus che vince contro la Fiorentina, conquistando il secondo successo consecutivo in campionato dopo quello contro la Salernitana, non tranquillizza gli animi di diversi presenti all'Allianz Stadium, pronti a dire la loro anche a gara in corso.

Nonostante la soddisfazione per il successo contro i viola, Massimiliano Allegri non nasconde il nervosismo nel finale del match, scagliandosi contro un tifoso.

"Stai zitto! Vieni qui!".

La scena è stata ripresa, ovviamente, dalle telecamere, con l'allenatore livornese che ha poi spiegato quanto accaduto ai microfoni di DAZN.

"Dispiace perché in questo momento in cui la maggior parte del pubblico aiuta la squadra e che ha capito il momento, perché ce n'è bisogno perché non è un momento semplice, c'è qualcuno che decide che uno è bravo o scarso a prescindere. Kean come De Sciglio o a volte è successo a Paredes: in questo momento c'è bisogno di tutti".

Nel mirino, quindi, Kean, De Sciglio e Paredes, pizzicati dal pubblico: per Allegri sono fischi che non ci stanno.

"Mi spiace che c'è qualcuno che viene allo stadio con l'idea di fischiare chi gioca: è poco rispettoso verso un gruppo di ragazzi che in un momento in facile stanno facendo delle buone cose. Poi se si perde è giusto fischiare".