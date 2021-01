Juventus, ora è emergenza: Cuadrado positivo al Covid-19

Dopo la positività di Alex Sandro, anche Juan Cuadrado ha contratto il Coronavirus e non sarà della partita contro il Milan. Ora è emergenza.

Altra pessima notizia per la , che domani affronterà il a San Siro: dopo Alex Sandro, anche Juan Cuadrado è risultato positivo al Covid-19.

La società bianconera ha comunicato la notizia con questa nota apparsa sul proprio sito ufficiale: il giocatore è asintomatico e si trova già in isolamento per evitare contatti con il resto della squadra.

"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico".

Un problema in più per Pirlo, che ora ha a disposizione i soli Danilo e Frabotta come terzini schierabili. Ecco perché il tecnico potrebbe rilanciare Demiral sulla destra, con il brasiliano a sinistra.

Tampone negativo, invece, per Dybala che nelle scorse ore ha avuto qualche linea di febbre: fortunatamente per la Juventus, il pericolo di un'altra importante defezione (che si sarebbe aggiunta anche a quella dell'infortunato Morata ) è stato scampato.