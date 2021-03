Juventus, Demiral ko: lesione al retto femorale, 20 giorni di stop

Problema in casa Juventus con l'infortunio di Merih Demiral: lesione di basso grado al retto femorale. Starà fuori 20 giorni.

Come se non bastasse l'eliminazione dalla Champions League, patita per mano del Porto, la Juventus deve affrontare anche una situazione non facile a livello di infortuni: si è fermato infatti anche Merih Demiral .

"Merih Demiral, a causa di un problema riferito al termine della partita con il Porto, è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni ".

Questo il comunicato della Juventus, che rende note le condizioni del difensore turco. Demiral non ci sarà quindi per le due partite di Serie A prima della sosta, ovvero quella di domenica contro il Cagliari e quella successiva contro il Benevento. Poi sarà valutato nuovamente.

Per fortuna di Andrea Pirlo, però, migliorano ormai da giorni le condizioni di De Ligt, Bonucci e Chiellini, con i primi due che hanno già giocato in Champions League contro il Porto. Demiral potrà recuperare in modo tranquillo.