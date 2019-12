Juventus, De Ligt vince il Trofeo Kopa: è il miglior Under 21

Matthijs De Ligt, quindicesimo nella classifica del Pallone d'Oro, ha vinto il Trofeo Kopa come miglior Under 21 del 2019. Battuto Joao Felix.

Importante riconoscimento internazionale per Matthijs De Ligt. Il difensore della , infatti, ha vinto il Trofeo Kopa come miglior calciatore Under 21 della passata stagione.

De Ligt, trasferitosi in estate dall' alla Juventus per 75 milioni di euro, è stato grande protagonista dell'entusiasmante cavalcata dei Lancieri nella scorsa edizione di oltre che titolarissimo inamovibile con l' .

Il difensore, presente alla cerimonia di Parigi insieme alla belllissima fidanzata e modella Annekee Molenaar, una volta salito sul palco per ricevere il premio dalle mani di Mbappé ha ringraziato sia l'Ajax che la Juventus.

Alle spalle di De Ligt si sono classificati Jadon Sancho, giovanissimo talento dell' e del e Joao Felix, ritenuto in l'erede di Cristiano Ronaldo. Gli altri giocatori in lizza per il Trofeo Kopa erano Moise Kean. Samuel Chukwueze, Kang-in Lee, Vinicius, Havertz ,Guendouzi e Lunin.

De Ligt inoltre era presente anche nell'elenco dei trenta finalisti per il Pallone d'Oro dove si è piazzato esattamente a metà classifica.