Juventus, Cristiano Ronaldo sta bene: tripletta col Portogallo

Cristiano Ronaldo ha fugato i dubbi sulle condizioni del suo ginocchio con una grande prestazione in Portogallo-Lituania. Splendido il secondo goal.

Ogni dubbio è stato fugato: Cristiano Ronaldo sta bene. Il numero 7 della ha giocato da protagonista -Lituania, trascinando per l'ennesima volta la sua Nazionale alla vittoria.

Dopo aver fallito una facile occasione di testa, Ronaldo ha conquistato e segnato un calcio di rigore, seppure col brivido. CR7 stavolta infatti ha scelto la soluzione centrale che per poco non è stata intercettata dal portiere lituano.

Al minuto ventidue poi Cristiano Ronaldo ha definitivamente dimostrato di aver superato del tutto il problema al ginocchio con uno splendido tiro a giro che gli è valso la doppietta personale. Nella ripresa è arrivato anche il terzo goal di Ronaldo, che subito dopo ha fallito il facile poker.

O 55º hattrick da carreira, o 9º pela Seleção, e a contagem de golos internacionais continua a aumentar. @Cristiano é imparável. 💥 #TodosPortugal pic.twitter.com/Sb7FLapWAo — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2019

CR7, sostituito (questa volta senza polemiche) da Diogo Jota a 7 minuti dalla conclusione del match, è così salito a quota 98 goal col Portogallo: continua l'inseguimento al record di Ali Daei, che di reti con l' ne ha segnati ben 109.

La Lituania peraltro porta molto bene a Ronaldo, contro cui già all'andata aveva siglato quattro goal: grazie a quel poker, l'attaccant e della Juventus era diventato il miglior marcatore di sempre nelle qualificazioni europee.

La tripletta di Cristiano Ronaldo ed il 6-0 finale però non è sufficiente al Portogallo per strappare la qualificazione a con un turno di anticipo. Nell'ultima giornata comunque basterà battere il modesto Lussemburgo domenica prossima per restare davanti alla .