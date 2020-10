Juventus, Chiellini è rientrato in gruppo: smaltito l'infortunio

Giorgio Chiellini ha smaltito l'infortunio alla coscia e torna a disposizione di Andrea Pirlo: da valutare il suo utilizzo contro lo Spezia.

Dopo la sconfitta contro il in , arriva una buona notizia per Andrea Pirlo. Giorgio Chiellini tornerà a disposizione dell'allenatore della , come recita il comunicato bianconero.

"La si lascia alle spalle la partita di ieri sera contro il Barcellona e ricomincia a lavorare. Il calendario non si ferma e domenica pomeriggio alle 15 i bianconeri sono attesi dalla sfida in trasferta contro lo . La squadra si è ritrovata al Training Center al mattino; come sempre nei post gara chi è stato maggiormente impegnato ha avuto una seduta di scarico in palestra. Forza, possesso palla partitella per tutti gli altri. E’ rientrato in gruppo Giorgio Chiellini".

Il difensore della Juventus si era fatto male nella sfida di Champions League contro la , lasciando il campo nel primo tempo. Evidentemente il giocatore si era fermato in tempo, visto che gli esami avevano poi scongiurato lesioni.

Da capire adesso se Chiellini potrà giocare già dalla partita contro lo Spezia di . Si tratta di un uomo fondamentale per Pirlo, soprattutto in un momento così complicato.

