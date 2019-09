Juventus, Buffon supera Maldini: 903 presenze con squadre di club

Gianluigi Buffon stabilisce un altro record: quella di Juventus-Brescia è la presenza 903 nei club: superato Paolo Maldini.

Un altro primato in vista per Gigi Buffon, titolare allo Stadium in occasione di - : il numero uno bianconero supera Paolo Maldini nella classifica delle presenze in squadre di club, toccando quota 903.

Buffon ha collezionato tutte tutte le presenze con le maglie di e Juventus, mentre Maldini ha messo in archivio tutti i suoi gettoni con l'unica maglia del .

Il classe '78 insegue inoltre il dirigente del Milan nella classifica delle presenze totali in : attualmente il portiere è a quota 641, contro le 647 del rossonero, un traguardo che potrà raggiungere già nell'arco di questa stagione.

Leggenda contro leggenda: dopo la breve parentesi di Parigi, Buffon è tornato da Madama per riprendersi i primati lasciati in sospeso. Un fuoriclasse senza età, ancora fondamentale nell'economia dello spogliatoio bianconero.