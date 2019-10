Un'altra parata, ma dal gusto particolare. Gianluigi Buffon , oggi, è stato nominato Goodwill Ambassador dallo United Nations World Food Programme (WFP).

Da una parte uno dei migliori numeri uno della storia. Dall'altra, la più grande organizzazione umanitaria operativa nella lotta contro la fame nel mondo che gni anno salva la vita di oltre 90 milioni di persone distribuendo 15 miliardi di razioni alimentari in circa 83 paesi.

Un ruolo, quello di Goodwill Ambassador del World Food Programme, che Buffon ricoprirà con grande senso di responsabilità.

I am honoured and pleased to announce my appointment as Goodwill Ambassador for the United Nations World Food Programme @WFP @WFP_IT pic.twitter.com/8jyGYxd2bT