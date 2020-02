Juventus-Brescia, infortunio per Pjanic: problema agli adduttori

Ancora un problema fisico per Miralem Pjanic . Dopo quello rimediato contro il , il bosniaco si ferma nuovamente durante - .

Il regista di Sarri, relegato inizialmente in panchina per turnover, rileva Ramsey al minuto 66 e al 73' è costretto ad alzare bandiera bianca venendo a sua volta sostituito da Matuidi.

Per Pjanic problema all'adduttore e tanta rabbia, soprattutto in vista dell'incrocio Champions col : le sue condizioni, adesso, andranno valutate. Così Sarri nel dopogara.

"Farà degli esami domani. L’adduttore è sempre particolare: a volte dà sensazioni diverse. Pubalgia? No, non ne ha i sintomi, non ha un dolore continuo".